Sala Consilina, droga in auto e in casa: arrestato 52enne di Sassano

Droga in auto e in casa. Arrestato un 52enne di Sassano. I carabinieri di Sala Consilina hanno trovato l'uomo in possesso di 23 gr. di cocaina, materiale vario per il taglio dello stupefacente, un bilancino di precisione e 750€ in contanti ritenuti provento dello spaccio. Una parte dello stupefacente è stato rinvenuto presso l’abitazione del soggetto, un’altra parte si trovava già suddivisa in dosi all’interno della carrozzeria dell’autovettura a lui in uso. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Norm – Aliquota Operativa – di Sala Consilina, nell’ambito di una mirata attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel Vallo di Diano. L’uomo è stato arrestato e ora è ai domiciliari.