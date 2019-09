Venerdì 13 Settembre 2019, 15:33

A Sala Consilina e in particolare nella sezione arbitri che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 40 anni di vita, dopo l'annuncio nel mese di luglio della promozione di un suo arbitro in serie B c'era grande attesa attesa per vedere all'opera Ivan Robilotta, e la chiamata per il giovane direttore di gara è arrivata in occasione della terza giornata del campionato cadetto.Robilotta è stato designato a dirigere questa sera con inizio alle ore 21 la sfida tra Pordenone e Spezia. A rendere ancora più emozionante l'esordio di Ivan Robilotta, ci saranno le telecamere di Rai Sport HD che trasmette l'evento in diretta. «Per noi - ha detto il presidente della sezione di Sala Consilina Gianpiero Cafaro - si tratta di una grossa soddisfazione che premia il lavoro di tutti e soprattutto del nostro associato Ivan Robilotta».A Sala Consilina e in tutto il Vallo di Diano questa sera tutti gli occhi saranno puntati sul bravo e promettente arbitro.