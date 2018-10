Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:32

Nella notte, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Davide Acquaviva, nel corso di mirati controlli in ambito sanitario, hanno denunciato un medico per interruzione di pubblico servizio.L’uomo, impiegato quale guardia medica presso un Comune del Vallo di Diano, è stato sorpreso dai militari alla guida della propria autovettura per recarsi presso il servizio di continuità assistenziale durante l'orario notturno, tuttavia riscontrando che il medico aveva la patente di guida sospesa dal gennaio 2018. Non poteva garantire quindi le visite mediche domiciliari presso gli utenti richiedenti, turbando in tal modo la corretta esecuzione del servizio pubblico.È scattata anche la contravvenzioni al Codice della Strada per guida con patente sospesa.