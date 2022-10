Sala Consilina, lancia una bombola di gas in strada mentre litiga con la compagna

Nuovo episodio violento nel centro storico di Sala Consilina. Si tratta del terzo nel giro di circa un mese, ai quali va aggiunto l'aggressione subita dal proprietario di LiLo, locale salese, a inizio estate. Un uomo, ieri sera, ha lanciato una bombola di gas all'esterno della propria abitazione al termine di una lite con la compagna. Per fortuna non si registrano feriti.

La persona denunciata dai carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Roberto Bertini, è di origine rumene. Terzo episodio in un mese: che segue l'aggressione subita da una ragazza da parte di un'altra donna, il tutto davanti a dei bambini con la ferita curata in ospedale a Polla, e segue un altro episodio di violenza domestica, in un'altra famiglia. Un uomo, circa un mese e sempre nel centro storico di Sala Consilina aveva aperto il gas di casa mentre litigava con la moglie. Il rumeno protagonista dell'episodio di ieri è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lancio di oggetti di pericolosi.