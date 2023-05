Sala Consilina, colta da malore mentre è nel bus: stava rientrando da Roma in Calabria, muore

Tragedia nel pomeriggio a Sala Consilina. Una donna è morta al terminal bus dove si trovava in transito per un viaggio verso la sua Calabria. Ha accusato un malore ed è deceduta.



Si trovava su un autobus partito da Roma e diretto in Calabria. Durante la sosta si è sentita male, e sono stati chiamati i soccorsi, purtroppo a nulla sono valsi i tentativi per cercare di rianimarla. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.