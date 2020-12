Da oggi, sull’albero di Natale installato in piazzetta Garibaldi a Sala Consilina, sarà possibile leggere i nomi dei bambini nati nel comune capofila del Vallo di Diano nell’anno 2020. "Mai come ora il bisogno è quello di dare speranza per il futuro e di ricevere fiducia nel presente. Ricorderemo tutti il 2020, l'anno della pandemia, delle rinunce e delle tante scomparse, ma è stato anche un anno di nascite e gioie e per questo vogliamo abbracciare tutti i bimbi che proprio in un anno così particolare hanno riempito le vite della nostra comunità", hanno fatto sapere dall'amministrazione. "Nonostante tutto la vita è andata avanti e continuerà a farlo".

Sala Consilina ha pianto 14 vittime per il Covid in questo 2020, è stato paese zona rossa nel mese di marzo e ha vissuto momenti drammatici anche con una casa di riposo focolaio.

