Sabato 24 Agosto 2019, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I sacchetti dei rifiuti si possono lasciare fuori dall'abitazione solo dalle 3.30 del mattino alle 5. Sempre del mattino. Lo ha deciso il sindaco Francesco Cavallone per alcuni cittadini di Sala Consilina con una specifica ordinanza. I residenti di Via Mezzacapo e via Matteotti, le due principali strade del centro cittadino. Per il resto della città resta dalle ore 22 alle ore 24.Monta la protesta ma il risponde che l'ordinanza riguarda anche lui (che vive in quei quartieri) e che serve per evitare dribbling tra buste di rifiuti e altre problematiche.