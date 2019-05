Domenica 26 Maggio 2019, 23:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Vespoli e Ilaria di Napoli questa mattina hanno coronato la loro splendida storia d'amore e detto sì. Ora sono una famiglia. Splendida. Ma sono anche cittadini che conoscono i diritti e i doveri e così dopo il sì sono andati al seggio a Sala Consilina e hanno votato sia per le europee sua per le Comunali. Amore vero. Tra loro e per la politica.