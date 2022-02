Sala Consilina, firmata proposta di legge per ripristinare il tribunale

Una proposta di legge da indirizzare alla Camera per chiedere il ripristino del tribunale di Sala Consilina è stata approvata oggi dal Consiglio regionale della Campania. La legge è stata approvato con 35 voti a favore su 36 presenti. La legge è stata illustrata in aula dal consigliere regionale Corrado Matera.

APPROFONDIMENTI LA GIUSTIZIA Tribunale Sala Consilina, senatori in pressing per la riapertura LA GIUSTIZIA Sala Consilina, battaglia trasversale per riaprire il tribunale:... I CONTROLLI Armi e droga nel Vallo di Diano: quattro persone denunciate

Una struttura giudiziaria che era, a giudizio di Matera, un presidio importante per la legalità in un'area che fa da cerniera tra la Campania, la Basilicata e la Puglia e i cui costi di gestione non sono elevatissimi. I comuni che prima facevano capo al tribunale di Sala Consilina ora fanno riferimento a Lagonegro, in provincia di Potenza. Anche per Michele Cammarano (M5S) «è indispensabile che il tribunale di Sala Consilina riprenda le sue funzioni». A giudizio di Tommaso Pellegrino (Iv) non bisogna dimenticare i disagi per utenti e professionisti che si devono recare in un altro tribunale - quello di Lagongegro - che dista a chilometri di distanza.