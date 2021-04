Sala Consilina, rapina in motel e sequestro di persona: 3 arresti

I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Sala Consilina (Salerno) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per sequestro di persona e rapina, nei confronti di due uomini e una donna. I tre arrestati sono considerati gli autori della rapina avvenuta il 6 novembre 2019 ai danni del Motel Tempio di Polla, quando due individui armati di pistola e con il volto coperto, dopo essersi introdotti all'interno dei locali, avevano immobilizzato con alcune fascette un dipendente, per poi fuggire con un'ingente somma di denaro e tabacchi.

Dopo la rapina, i due malviventi si erano dileguati a piedi nelle vie adiacenti, facendo perdere le loro tracce. Le indagini coordinate dalla Procura di Lagonegro si sono concentrate sulla visione dei filmati delle telecamere presenti all'interno dell'esercizio commerciale, che hanno consentito di acquisire informazioni importanti sul modus operandi e sull'abbigliamento indossato dai due rapinatori. È stato così possibile individuare l'intero gruppo criminale, composto oltre che dai due esecutori materiali, anche da altri due complici, tra cui una donna, che nella circostanza si erano occupati di fornire supporto logistico oltre che le informazioni necessarie per compiere la rapina. È ancora ricercato il quarto componente del gruppo, al momento irreperibile. I provvedimenti eseguiti oggi hanno interessato una donna di 35 anni di Sant'Arsenio e due fratelli di Polla di 38 e 39 anni, attualmente detenuti per altri reati.