Sala Consilina, scoperti 27 lavoratori in nero in un'azienda alimentare

Un’azienda del Vallo di Diano, operante nel settore alimentare, utilizzava, in maniera intensiva, manodopera in irregolare. La scoperta è della Guardia di Finanza di Salerno. I militari della Tenenza di Sala Consilina guidati dal sottotenente Sebastiano D'Amora, hanno tra le altre cose accertati 27 lavoratori totalmente impiegati in nero.

Nello specifico, all’atto dell’accesso presso la ditta, dopo l’identificazione del personale presente, è stata rinvenuta copiosa documentazione di natura extra-contabile, il cui successivo esame, supportato dalle dichiarazioni acquisite dai dipendenti rinvenuti, ha permesso di accertare 27 lavoratori totalmente impiegati in nero.

Di questi, due sono risultati essere anche percettori di Reddito di Cittadinanza e cinque, anche se formalmente disoccupati, beneficiari dell’indennità Naspi, cioè dell’indennità di disoccupazione.