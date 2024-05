Nelle ultime settimane, in esecuzione al piano di prevenzione disposto dal comando provinciale di Salerno, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini hanno svolto un servizio straordinario di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio in relazione ai furti in abitazione e nelle attività commerciali.

Dove sono avvenuti i controlli

Il controllo dei militari, con particolare riferimento ai ventidue comuni del Vallo di Diano e dell’area del Tanagro e degli Alburni, tra cui Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Montesano sulla Marcellana, Padula, Bellosguardo, Petina, Polla, Sala Consilina, Teggiano, Sassano e Sant’Angelo a Fasanella sede di Comando Stazione Carabinieri, ha visto pertanto l’impiego di personale delle locali stazioni, dell’Aliquota Radiomobile, della Compagnia di Intervento Operativo e di quella Operativa del Norm, ed è stato esteso anche alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

Nel corso dell’operazione, che ha visto l’impiego di un dispositivo di 150 uomini e 50 mezzi, sono stati controllati 404 veicoli, identificate 482 persone, notificate 21 sanzioni per violazioni al codice della strada, ritirate quattro patenti di guida e sequestrati amministrativamente 4 veicoli.

Eseguite inoltre diverse ispezioni in relazione al consumo di sostanze stupefacenti ed alcoliche tra i giovanissimi. Il piano straordinario di prevenzione proseguirà anche nelle prossime settimane interessando, in particolare, le aree territoriali del Vallo di Diano a maggiore incidenza di reati predatori.