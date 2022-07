Salerno: weekend di saldi al Cilento outlet shopping e intrattenimento per le famiglie

Via ai saldi, al Cilento outlet tanti nuovi brand e una voglia matta di vivere l’estate. Non più solo un’occasione di fare acquisti risparmiando, al Cilento outlet i saldi diventano il momento dell’anno in cui dare sfogo alla voglia di relax e al desiderio di trascorrere qualche ora spensierata.

APPROFONDIMENTI GENTE DI MODA Moda, nell'armadio di Rosa Diletta Rossi: «Viva la camicia,... LA SFIDA L'Italia turistica si rifà il look: nuova brand identity... L'INIZIATIVA Centro Commerciale La Birreria, creato un hub per il benessere con...

Il risparmio unito alla qualità dei migliori brand resta protagonista, e quest’anno anche con cinque nuove aperture firmate Gattinoni, Hermitage, Johnny lambs, Acanfora Sorrento e Sartoria Italiana. Tutto pronto, dunque, per il prossimo week end (sabato 2 e domenica 3 luglio), quando la cittadella dello shopping vestirà i colori della festa.

Sabato dalle 18 alle 20 a regalare emozioni indimenticabili saranno i trampolieri, mentre alle 19 sarà la volta dei mangiafuoco. A colorare la serata ci penserà poi alle 20 il mago con le bolle di sapone. Inoltre, nel primo week end e per tutto il mese di luglio ad intrattenere grandi e piccini saranno i musicisti di strada che animeranno le vie del centro con magici strumenti e incantevoli voci.

«Mai come oggi c’è una grande voglia di svago e di relax» spiega Felicita Merlino, center manager del Cilento Outlet «il nostro obiettivo è rendere indimenticabile ogni esperienza d’acquisto e unire a queste emozioni la convenienza di saldi di assoluta qualità. Non ci sono mai interessate le operazioni “spot”, i saldi da noi sono un’opportunità reale e concreta per tutti». Novità di quest’anno è anche la scelta del management del Cilento outlet di dedicare attenzione ai temi della salute, regalando agli ospiti un week end durante il quale dedicarsi anche alla prevenzione.