Salerno, blitz municipale-finanza: sequestrati lettini ed ombrelloni abusivi nei pressi di piazza della Concordia

Spiagge pulite e in regola. Scatta l’operazione congiunta di Polizia municipale e Guardia di Finanza per scovare irregolarità nelle occupazioni delle spiagge. Pugno di ferro contro chi non rispetta le regole nel noleggio di ombrelloni e arredi marittimi. Ma attenzione rivolta agli illeciti di natura contabile e amministrativa. Continuerà nei prossimi giorni l’attività di monitoraggio negli stabilimenti balneari e sulle spiagge del capoluogo per assicurare ai salernitani un’estate in regola e in sicurezza. La Polizia Municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, e la Guardia di Finanza hanno sequestrato lettini e ombrelloni sulla spiaggia che si trova nei pressi del lungomare di Salerno, a poca distanza da Piazza della Concordia. Personale del nucleo annonario dei caschi bianchi e finanzieri hanno sottoposto a sequestro penale l’attrezzatura che venivano noleggiati abusivamente. Inoltre al responsabile dell’attività abusiva è stata contestata la violazione per la mancata emissione di scontrino fiscale, in assenza del registratore di cassa. Ma si tratta solo del primo dei controlli che verranno messi in campo da qui fino alla chiusura della stagione balneare. Spiagge in regola, quindi. Ma i controlli annonari della polizia locale non si limitano solo alle spiagge. Nella movida infatti si stanno registrando violazioni che hanno messo sul piede di guerra i residenti.

«Abbiamo 10 esposti di residenti relativamente alla diffusione sonora fuori orari»: rivelano dal comando di polizia municipale. Controlli a tappeto quindi sono stati messi in campo già dallo scorso fine settimana. Altri 10 esposti – risalenti alla scorsa settimana – sono pervenuti all’amministrazione e al comando di polizia municipale in riferimento alla diffusione di musica fuori orario ed alto volume sia nel centro storico che nella zona orientale. Notti insonni che hanno mandato su tutte le furie i residenti, riportando alla ribalta l’annosa questione che affligge il sistema dell’intrattenimento: contemperare l’esigenza della quiete pubblica in orario notturno con la diffusione sonora delle attività del by night. Il limite orario di diffusione sonora, senza casse stereo, è fissato per mezzanotte. Eppure – stando a quanto segnalato negli esposti-denuncia dei residenti – c’è chi spara musica fino alle 2 di notte. Da qui la richiesta all’Arpac di supportare con controlli fonometrici le verifiche della polizia annonaria. La disponibilità dell’agenzia regionale è arrivata e i controlli sono partiti. Sanzionato intanto con verbale di mille euro un locale della sprovvisto di una perizia fonometrica obbligatoria per i gestori che intendono effettuare intrattenimento musicale. E, di pari passo, scatta la “stretta” sui tavolini selvaggi. La polizia annonaria ha sanzionato nei giorni scorsi cinque locali per aver posizionato tavolini non autorizzati su marciapiedi e piazze del centro. Sono scattate multe di 168 euro.