Salerno, maxi controlli della polizia: 2 denunciati e 3 locali sanzionati

Maxi controllo della Polizia di Stato a Salerno che, in perfetta sinergia con le altre Forze dell'Ordine, ha presidiato ieri sera i luoghi di maggiore presenza turistica, attraverso l'impiego di presidi interforze flessibili in grado di assicurare tempestività e velocità d'intervento.

Sono 7263 le persone controllate, 4010 i veicoli controllati, 1087 gli esercizi pubblici controllati, 3 i titolari di esercizi pubblici sanzionati per aver violato il divieto di somministrazione di alcolici a minorenni, due le sanzioni per violazione ordinanza antiprostituzione, una denuncia per inosservanza al foglio di via obbligatorio e un'altra per violazione del Daspo urbano. Ventuno in tutto le contravvenzioni al codice della strada. Soprattutto nel centro cittadino di Salerno l'attività è stata concentrata principalmente su aspetti legati al pubblico giovanile che frequenta i locali notturni.