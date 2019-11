Ritorno al passato. La Salernitana intende guardare allo... «specchio» la Cremonese, sfatare il tabù dello Zini e per farlo potrebbe tornare a schierarsi con il vecchio modulo. L'obiettivo è quello di tentare l'ennesimo colpaccio in trasferta o quanto meno cercare di uscire indenni dalla trasferta in terra lombarda. Ventura domani pomeriggio ha in mente una sorpresa nella sorpresa, con il baby Maistro (fresco di seconda convocazione consecutiva in nazionale under 21) a fare da jolly. Il trainer granata ha analizzato al microscopio la Cremonese, non si fida del momentaccio attraversato dalla corazzata lombarda, ha studiato e fatto studiare al video tape la formazione di Baroni, fino al punto di decidere di giocare a specchio contro i grigi.



Domani pomeriggio allo stadio Zini di Cremona, la Salernitana si piazzerà con il canonico 3-5-2, riponendo momentaneamente nel cassetto il modulo con il trequartista che aveva portato in dote il successo sabato scorso all'Arechi contro l'Entella. A quanto pare, infatti, i padroni di casa dovrebbero tornare a schierarsi con la difesa a tre e un centrocampo numericamente più folto, fatto di tanto fosforo e altrettanta fantasia. La Salernitana farà altrettanto. Come uomini non cambia nulla nello scacchiere granata. Basterà arretrare una pedina per piazzarsi a specchio. Tradotto in parole povere, significherà soltanto «abbassare» proprio l'enfant prodige Maistro a centrocampo per dare man forte alla mediana granata. L'ex Rieti sarà l'ago della bilancia del match. In relazione all'atteggiamento tattico degli avversari, infatti, Maistro agirà da mezzala oppure da rifinitore (in tal caso con il 3-4-1-2).

LEGGI ANCHE Salernitana, Ventura pronto a confermare Maistro e Gondo

Ventura è stato chiaro con i suoi uomini anche ieri nella seduta di lavoro fissata inizialmente sul campo del Mary Rosy, ma poi puntualmente spostata all'Ultimo Minuto (nomen omen avrebbero detto i latini) di Battipaglia, probabilmente per le avverse condizioni meteo. Tant'è. Il tecnico ha tenuto a rapporto la squadra, ha fatto vedere e rivedere al video tape le immagini salienti delle ultime partite della Cremonese di Baroni e pare sia abbastanza certo che i grigi torneranno a giocare con il 3-5-2. In tal caso, la Salernitana saprà farsi trovare pronta. L'allenatore ligure ha spiegato ai suoi uomini movimenti e uscite in entrambe le fasi alla lavagna, prima di trasferire il tutto sul terreno di gioco. Dalla teoria alla pratica, insomma. C'è di più. Ventura è determinato a uscire dalla trasferta di Cremona con punti pesanti che potrebbero essere oro colato a guardare e spulciare il calendario (delle altre) prima della sosta. Fatta salva la posizione di Maistro, l'undici che affronterà la Cremonese è praticamente già stabilito. Di fatto sarà la stessa squadra che ha sconfitto l'Entella nel principe degli stadi con l'unica eccezione di Jaroszynski in difesa che ha recuperato da qualche noia muscolare e prenderà il posto del pur bravo Pinto come avambraccio sinistro del pacchetto arretrato. Al tempo.

LEGGI ANCHE Salernitana, Jallow-Gondo la scommessa di Ventura

Davanti a Micai agiranno Karo (convocato con la nazionale del Cipro partirà domani sera subito dopo il match dello Zini), Migliorini e Jaroszynski appunto. A centrocampo, Lombardi e Kiyine saranno gli esterni con licenza di offendere. Akpa Akpro, Di Tacchio e Maistro chiuderanno la cerniera della mediana. In attacco, Gondo viaggia verso la conferma di una maglia dal primo minuto in coppia con Jallow (anche lui partirà domani sera per raccogliere la convocazione della nazionale del Gambia) per un attacco black power. L'attaccante ex Rieti ha disputato una buona gara con l'Entella confermando quanto di buono si era visto anche a Pisa e pure ieri è stato provato nel probabile undici titolare al posto di Djuric.

La Salernitana stamani si ritroverà al Mary Rosy per la consueta seduta di rifinitura. Subito dopo la conferenza stampa di Ventura all'Arechi la squadra pranzerà a Salerno prima di spiccare il volo da Napoli alla volta di Milano. Una volta nel capoluogo lombardo un autobus trasferirà i granata nel ritiro di Cremona. Piccola curiosità. Risolto il giallo Dziczek, inizialmente convocato con la rappresentativa under 21 polacca nonostante l'infortunio capitatogli all'alba del match con l'Entella. Il selezionatore tecnico, Czeslaw Michniewicz ha convocato al suo posto Sebastian Kowalczyk.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA