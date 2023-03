Salerno, ladri in casa di Daniliuc durante la partita con il Bologna

Brutta sorpresa per Flavius Daniliuc, difensore austriaco della Salernitana, dopo il match di ieri pomeriggio contro il Bologna: durante la partita, ha subito un furto in casa. Alle ore 21, il giocatore era in sala antidoping, sorteggiato per i controlli di rito. Una voce femminile, nel piazzale antistante la tribuna, ha richiamato l’attenzione degli steward e poi dei dirigenti della Salernitana. La compagna di Flavius, visibilmente scossa, era rientrata nell’abitazione della coppia, nella zona orientale di Salerno, ma ha trovato la casa a soqquadro, dopo una visita dei ladri.

I malviventi sono entrati in azione mentre il giocatore era impegnato allo stadio Arechi. Daniliuc ha dovuto attendere la conclusione dell’antidoping, prima di far ritorno a casa. Nel frattempo la Salernitana ha avvertito i poliziotti, che hanno raggiunto l’abitazione per i rilievi e per raccogliere la denuncia.