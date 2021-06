La Salernitana cambia proprietà ma Fabiani allo staff solo conferme

Resta uno, restano tutti. E, anzi, qualcuno tornerà. In attesa dell'ok della Figc in relazione al trust presentato venerdì sera, la Salernitana ha già le idee ben chiare circa l'assetto tecnico e dirigenziale. Il nuovo amministratore unico del club granata non toccherà nulla riguardo agli assetti precostituiti. Sul fronte dirigenziale, amministrativo e tecnico ci saranno solo conferme. Dalla segreteria del club alla direzione sportiva fino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati