Salernitana-Lecce, arrestati ultrà granata: scontri con i tifosi davanti allo stadio Arechi

I servizi di ordine pubblico erano stati predisposti nei minimi dettagli vista la storica «antipatia» tra le tifoserie granata e leccese. Per questo motivo anche i bus degli avversari erano stati messi sotto scorta già sull'autostrada. Una volta in tangenziale, però, gli autisti si sono svincolati dai controlli delle forze dell'ordine. Successivamente sentiti dagli uomini in divisa si sarebbero giustificati dicendo che il loro navigatore li aveva direzionati verso un'altra uscita. Fatto è che i bus hanno preso lo svincolo di Mariconda e di qui, poi, sono andati verso via generale Clark e il Novotel. È qui che, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, sono stati presi d'assalto da una centinaio di salernitani. La notizia dell'arrivo dei bus è stata diramata agli ultras davanti alla pizzeria Salernitana ed intercettata anche dalla polizia che ha seguito subito il gruppo dei tifosi granata evitando così che accadesse il peggio. Alla fine nessun ferito ma soltanto un 31enne arrestato per danneggiamento.

I puntuali servizi predisposti della questura sono stati verificati in campo proprio venerdì sera quando, intorno alle 20.15, un gruppo di ultras della Salernitana ha tentato di aggredire con lancio di oggetti i tifosi avversari all'interno dei bus. Proprio grazie alla dislocazione degli uomini nei punti ritenuti maggiormente sensibili soprattutto durante le fasi di afflusso allo stadio, si è potuto intervenire in via Generale Clark, all'altezza del Novotel, quando alcuni veicoli di tifosi leccesi che avevano abbandonato l'itinerario loro riservato sono stati oggetto di lancio di pietre e bottiglie da parte di un centinaio di tifosi salernitani. Il tempestivo intervento ha portato all'arresto di un 31enne tifoso della Salernitana con l'accusa di danneggiamento aggravato. Il giovane uomo, secondo quanto accertato poi dai poliziotti, ben inserito nel contesto della tifoseria granata più ribelle, è di Nocera Inferiore e sarebbe giù gravato da un Daspo, emesso da una questura diversa da quella di Salerno. Il 31enne ieri mattina è stato anche giudicato rito per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto ma ha disposto la rimessione in libertà. Il suo fascicolo è però ora sul tavolo del questore di Salerno Conticchio per verificare l'opportunità di emettere nei suoi confronti un altro Daspo.

Tifosi in festa, in alcune gare; in assetto da guerriglia in altre. Come nel caso di Salernitana-Lecce. Attriti tra le due squadre nate da un campanilismo tutto pugliese riconducibile al contrasto tra le tifoserie del Bari e del Lecce. Ed essendo i granata gemellati con il Bari, le avversità con alcune tifoserie sono conseguenziali. Proprio per questo motivo i servizi predisposti dal questore Conticchio sono stati molto particolareggiati. Tornando poi ai rapporti tra Salernitana e Bari, c'è un coro che consolida l'amore tra queste due squadre ed è quello che, riprendendo la melodia di Urlando contro il cielo, trasforma le parole di Ligabue nell'inno Bari e Salerno. Perché quello tra biancorossi e granata è un sodalizio che va avanti da quasi quarant'anni. Precisamente dal 25 settembre 1983, quando un centinaio di supporter della Salernitana seguirono la trasferta della loro compagine accanto ai baresi, nella curva nord del vecchio stadio della Vittoria.