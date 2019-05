Venerdì 10 Maggio 2019, 13:57

Si cambia non solo allenatore, ma anche modulo. Nonostante pochi giorni a disposizione, Leonardo Menichini ha voluto rimodellare la Salernitana in vista della gara decisiva di sabato pomeriggio contro il Pescara. Allo stadio Adriatico il tecnico di Ponsacco proporrà una squadra in versione anteriore puntando tutto sul 4-2-3-1: Micai in porta, in difesa Casasola, Migliorini, Gigliotti e Lopez, a centrocampo spazio per il duo Di Tacchio-Odjer, in avanti invece uno tra Djavan Anderson e Orlando, André Anderson e Jallow agiranno alle spalle di Djuric. Soltanto panchina per Calaiò e Rosina che non sono al cento per cento. Recuperato Schiavi, non convocati invece Minala e Vuletich.