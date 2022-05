Salernitana, salvezza miracolosa: mercoledì in omaggio il poster del Mattino

Domani, mercoledì 25 maggio, in edicola gratuitamente con Il Mattino il poster per celebrare il miracolo salvezza della Salernitana di Davide Nicola. E le iniziative del nostro quotidiano per festeggiare l’impresa granata non finiscono qui: domenica 29 maggio, sempre in omaggio con il giornale, un inserto speciale che ripercorrerà l’annata dell’ippocampo, dal difficile avvio di stagione al cambio di società, fino alla splendida cavalcata delle ultime settimane, coronata dal risultato più inatteso.