Mercoledì 16 Maggio 2018, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 14:33

A lavoro per il futuro. La Salernitana inizia già a muovere i primi passi all’interno del calciomercato 2018-19 che inizierà ufficialmente ai primi di luglio. Dopo averlo corteggiato insistentemente a gennaio scorso, trattativa poi saltata per il no espresso da De Zerbi, il diesse Fabiani si è fiondato nuovamente su Lorenzo Del Pinto del Benevento. Il centrocampista classe 1990 è reduce da 15 presenze nel campionato di serie A ed ha ancora un anno di contratto con il club sannita, possibile però la risoluzione del contratto a fine stagione per facilitare così il passaggio alla Salernitana. Capitolo cessioni: Radunovic e Minala, ma per motivi differenti, non sono certi di proseguire la loro avventura in Campania, quasi scontato invece l’addio di Mattia Sprocati che è corteggiato da un paio di club di serie B (Empoli) ed anche di massima serie (Crotone).