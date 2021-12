Scontro Napoli-Gravina «Tutta colpa della Figc». «Si preoccupa solo ora»

Per una volta il calcio giocato è totalmente in secondo piano. Per forza. Anzi, purtroppo. Oggi il mondo Salernitana è concentrato solo sulle note vicende societarie. Non si pensa ad altro, non si parla di altro. Come nel caso del primo cittadino, Enzo Napoli, che ieri non solo ha fatto conoscere il proprio punto di vista, ma ha anche dato il là ad una clamorosa diatriba a distanza con Gabriele Gravina numero uno della Figc.



Con ordine. È...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati