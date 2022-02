Salernitana-Spezia, il vento è un problema: il post della cronista di Sky Sport è virale

Salernitana-Spezia è stata una partita entusiasmante in campo, memorabile per la doppietta di Simone Verdi all'esordio ma anche per la cronista di Sky Sport Marina Presello, protagonista prima del match per una lotta impari contro le folate di vento dell'Arechi. La giornalista ha combattuto con le folate salernitane in uno dei suoi live con l'emittente e ha poi pubblicato il video sui social scherzandoci su: «Ho mangiato tre etti di capelli e poi mi hanno ritrovato alle Eolie»

