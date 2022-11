Continua a crescere, anno dopo anno, il numero dei salernitani che, nel corso del tempo, hanno lasciato l'Italia. È quanto emerge dal rapporto «Italiani nel Mondo 2022» della Fondazione Migrantes. La diciassettesima edizione del dettagliato report curato dall'organismo pastorale della Cei rivela, infatti, che sono 150mila 965 i cittadini salernitani che, al primo gennaio di quest'anno, risultano iscritti nell'anagrafe italiana dei residenti all'estero (Aire). Al primo gennaio 2021, erano 147mila 296. In Campania, la provincia di Salerno è seconda solo a Napoli (153mila 725) per numero di iscritti all'Aire. Dal dettaglio provinciale si evidenzia che la provincia di Salerno, con i suoi oltre 150mila residenti all'estero, è tra le prime in Italia.



Dei 150mila 965 salernitani residenti all'estero, poco meno della metà (73mila 156) sono donne. Al primo gennaio di quest'anno, risulta che a fare le valigie sono stati soprattutto i salernitani di 65 anni e oltre (23,1% di 150mila 965). A seguire, persone dai 35 ai 49 anni (22,8%), dai 18 ai 34 anni (21,4%), dai 50 ai 64 anni (19,9%). I minori (da 0 a 17 anni) rappresentano il 12,7%. I salernitani all'estero sono, per il 57,8%, single, probabilmente perché più facilmente disposti a partire per motivi di lavoro o per studio. Per il 37,1%, sono coniugati, spesso impegnati a seguire il marito o la moglie fuori dai confini nazionali. Le ultime due posizioni (tenuto conto che c'è uno 0,5% di «non definiti» nel rapporto), invece, sono riservate ai divorziati (2,4%) e ai vedovi (2,2%).

Nel Salernitano, i comuni in cui si conta il numero maggiore di iscritti all'Aire sono il capoluogo, Salerno, (6mila 471), seguito da Padula (5mila 201), Teggiano (4mila 212), Cava de' Tirreni (3mila 938), Camerota (3mila 570), Sarno (3mila 077), Castelnuovo di Conza (3mila 053), Castellabate (3mila 035) e Montesano sulla Marcellana (2mila 863). I Paesi esteri in cui si registra la maggiore presenza di cittadini campani sono la Germania (92mila 164 campani residenti), Svizzera (82mila 968), Argentina (64mila 996), Regno Unito (51mila 784), Stati Uniti d'America (43mila 278), Brasile (29mila 872), Francia (26mila 560) e Venezuela (25mila 445). In Campania, gli iscritti all'anagrafe degli italiani all'estero sono 542mila 060. Dopo Napoli e Salerno, per numero di cittadini che hanno lasciato la terra d'origine, ci sono Avellino con 112mila 648, Caserta con 67mila 858 e Benevento con 56mila 864.



Al primo gennaio di quest'anno, i cittadini italiani iscritti all'Aire sono 5 milioni 806mila 068, il 9,8% degli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Non c'è nessuna eccezione: tutte le regioni italiane si legge nel testo perdono residenti aumentando, però, la loro presenza all'estero. La crescita, in generale, dell'Italia residente nel mondo è stata, nell'ultimo anno, più contenuta, sia in valore assoluto che in termini percentuali, rispetto agli anni precedenti. Dal 2006 al 2022, la presenza degli italiani all'estero è cresciuta dell'87%, passando da 3,1 milioni a oltre 5,8 milioni. «L'Italia - sottolinea la Fondazione Migrantes nel rapporto - è irrimediabilmente legata alla mobilità e inevitabilmente chiamata, oggi, a fare i conti con le difficoltà degli spostamenti dovuti alla pandemia, evento globale i cui effetti si stanno sentendo sul lungo periodo con modalità e accenti diversi: questo non significa non spostarsi, non significa essersi fermati, ma aver ridotto gli spostamenti ufficiali che, comunque, riguardano un numero consistente di giovani, partiti soprattutto dal Nord Italia alla volta prevalentemente dell'Europa». Su base nazionale, chi è espatriato da gennaio a dicembre 2021 è, prevalentemente, maschio e ha tra i 18 e i 49 anni. Le regioni da cui si parte di più sono Lombardia e Veneto. Seguono la Sicilia, l'Emilia-Romagna e la Campania (incidenza del 7,1% sul totale).