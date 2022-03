Un salernitano tra i vincitori del concorso Automobile Club Italia

È stato premiato oggi nella sede dell'Automobile Club Salerno, Antonio Avallone, socio Aci fedelissimo dal 2017 con tessera Aci Sistema a Salerno e assicurato Sara Assicurazioni. Antonio è uno dei ventiquattro vincitori dell’Apple I-Phone 13 Pro in palio nel «Concorso Aci ti premia due volte» riservato ai soci dell’Automobile Club d’Italia.



A consegnare il premio il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e il Direttore ACI Giovanni Caturano, con l’Agente Capo della Sara Assicurazioni di Salerno Vestuti Andrea Carlone,presso la cui Agenzia è stata emessa la Tessera Aci del fortunato vincitore e Salvatore Riccio Account Sviluppo Rete ACI. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Demasi per l’estrazione di un socio dell’Automobile Club Salerno e per l’Agente Sara di Salerno Vestuti, Andrea Carlone, per l’impegno che sta portando avanti nel campo assicurativo e associativo.