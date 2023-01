Mai così tanti incidenti sulle strade. Il 2022 verrà ricordato come l'anno nero per la sicurezza al volante nel capoluogo. È record di feriti e investimenti. Più indisciplinati al volante e meno prudenti: ecco il profilo degli automobilisti salernitani che emerge da un dossier sulla incidentalità stradale nel capoluogo effettuato dal settore infortunistica del comando di Polizia municipale guidato dal comandante Rosario Battipaglia. «Dalla valutazione dei sinistri stradali rilevati si legge nel dossier della Polizia municipale - emerge che tali incidenti, per un numero cospicuo, si verificano per inosservanza della segnaletica sia orizzontale che verticale, per omesso rispetto della distanza di sicurezza nonché velocità non adeguata».



I numeri sono impietosi e allarmanti. Nel 2022 sono 721 gli incidenti rilevati, per una media mensile di 60 sinistri. In pratica ogni giorno a Salerno accadono 2 incidenti al giorno. Preoccupante il raffronto con l'anno 2021, quando sulle strade cittadine si registrarono 606 sinistri, per una media mensile di 50 incidenti. «Nell'anno 2022 si rileva che il giorno della settimana dove si sono verificati più incidenti è stato il giovedì (180 sinistri), mentre la domenica risulta essere il giorno dove se ne sono verificati meno si legge nel dossier emerge che tali incidenti, per un numero cospicuo, si verificano per inosservanza della segnaletica stradale e quindi per violazioni di norme comportamentali del codice della strada». Pericolo anche per i pedoni: falciati in 55 negli ultimi 12 mesi. Sono 26 i ciclisti investiti. Dei 721 incidenti rilevati sulle strade riporta il report del settore Infortunistica coordinato dal capitano Giovanni Giannatiempo 247 hanno coinvolto motocicli e ciclomotori. Teatro degli incidenti resta sempre, nel 65% dei casi, il Lungomare. Ben 2 i morti sul Lungomare Marconi e Tafuri. «Le strade cittadine più interessate da sinistri stradali si legge nel dossier - risultano essere il tratto di Lungomare Trieste, Tafuri, Marconi e Colombo, la via San Leonardo e via Delle Calabrie, alcune arterie della zona industriale nonché la zona del Parco Pinocchio. Il centro urbano, sia esso occidentale che orientale, è stato teatro di diversi incidenti stradali occorsi soprattutto sulla via Trento, via Torrione e via Roma». Lungo e preoccupante l'elenco dei feriti: si tratta di un bollettino di guerra. Nel 2022 sono 558 i salernitani che hanno riportato ferite con prognosi tra i 15 giorni e i 30 giorni; nel 2021 i feriti erano 503. I conducenti di veicolo rimasti feriti mensilmente nel 2022 sono in media 46, quindi 2 al giorno.

Aumentano le contravvenzioni per violazioni al codice della strada e aumenta il rischio incidentalità stradale. L'anno 2022 passerà agli archivi come l'anno più pericoloso della mobilità cittadina. Mai si erano registrati in passato tanti incidenti e feriti. Basti pensare che nel 2020, anno dello scoppio della pandemia, i sinistri erano appena 561, mentre nel 2022 sono saliti a 721. Ad incidere è sicuramente il mancato rispetto dei limiti di velocità oltre all'effetto distrazione con la guida al cellulare che rappresenta un fenomeno da tenere sotto costante monitoraggio. A tal proposito l'azione della Polizia municipale si concentra sul potenziamento dei posti di blocco per la sicurezza sulle strade con l'uso dell'autovelox introdotto a metà dicembre. E sullo sfondo il piano Zona 30 che abbasserà il limite di velocità a 30 chilometri orari sul Lungomare, su via Indipendenza, via Benedetto Croce, via Dei Greci e Lungoirno. «Sulla zona 30 io e il sindaco Napoli ci crediamo fermamente dichiara l'assessore alla sicurezza, Claudio Tringali - Statisticamente è collaudato che con la zona 30 c'è una diminuzione degli incidenti e dell'inquinamento atmosferico. Ma bisogna fare in modo che la zona 30 non sia da ostacolo in alcuni tratti. Per questo serve una decisione politica condivisa in sede di giunta comunale. Il piano è ormai pronto». Durante i rilievi dei sinistri stradali, nel 2022 sono state riscontrate 16 violazioni amministrative per mancanza di assicurazione obbligatoria con conseguente sequestro amministrativo dei veicoli e sono state inoltrate 55 notizie di reato alla Procura della Repubblica per reati inerenti guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per omissione di soccorso e per lesioni.