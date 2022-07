Salerno, attive le nuove telecamere di videosorveglianza per la sicurezza

«Oggi presentiamo un progetto di investimenti legati a oltre 90 telecamere di videosorveglianza, finanziate con fondi europei, che consentiranno di aumentare la sicurezza, la legalità, ma anche la serenità di vita di chi lavora e di chi deve investire in questo territoriò. A dirlo Piero De Luca, vice capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, nel corso dell'inaugurazione dell'impianto di videosorveglianza ed il primo lotto di infrastrutture della Zona Industriale di Salerno».

É uno dei tanti interventi che continueremo a realizzare per rendere quest'area industriale sempre più attrattiva per le aziende nazionali e internazionali. Accanto al lavoro per le Zes, puntiamo a creare un polo di sviluppo, di lavoro e di occupazione che possa essere tra i primi in tutto il Mezzogiorno nei prossimi anni, sperando ovviamente che possiamo ricominciare il lavoro interrotto con la caduta del governo Draghi che rischia di penalizzare soprattutto il Mezzogiorno rispetto alle risorse del Pnrr.

Oggi, siamo qui anche per dare una testimonianza di quello che per noi è il Sud che dobbiamo costruire, il Sud che dobbiamo sostenere nei prossimi anni, il Sud che utilizzi le risorse europee, del Next Generation per creare lavoro, sviluppo e occupazione e poter competere con altre aree del Paese, altre aree d'Europa».