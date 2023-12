Stavano portando via un pc dai saloni dell’associazione «Salerno accoglie» quando, in via Risorgimento, sono arrivate in contemporanea due pattuglie, della polizia di Stato e dei carabinieri. La segnalazione, difatti, era stata mandata in tempo reale da un passante che aveva notato delle persone cercare di sfondare il portone della stessa associazione, ospite della struttura del Conservatorio. Alla vista degli uomini in divisa, i tre hanno cercato di fuggire: il pc è stato recuperato e, mentre alcuni esponenti della forze dell’ordine bloccavano i due malviventi, gli altri hanno iniziato la corsa all’inseguimento del fuggitivo, bloccato subito dopo. Per i tre è scattato immediatamente l’arresto, Due sono maggiorenni, di questi uno straniero e l’altro salernitano; il terzo è diciassettenne, anche lui straniero, e nei suoi confronti procede la procura dei Minori in sede separata. Bisogna ora capire perché i tre abbiamo tentato il furto proprio all’associazione che si occupa, per lo più, di bambini orfani stranieri. Le indagini di polizia e carabinieri, dunque, proseguono. Dal momento che tra i ladri vi erano due stranieri non si esclude che gli stessi possano aver agito su commissione di qualcuno che cercava qualche bambino, di qui il tentativo di portare via il pc con i dati sopra. I tre al momento dell’arresto non hanno fornito altre indicazioni utili ed hanno preferito tacere sul perché della loro incursione in quell’edificio. Se si fosse trattato di comuni ladri, probabilmente, potevano accedere direttamente al conservatorio e portare via strumenti e soggetti di valore economico superiore.

Nata nel 2004 l’associazione Salerno Accoglie si è sempre occupata dei viaggi in Italia dei bambini orfani della Bielorussia e, ultimamente, anche di quelle provenienti dai territori di guerra. Il minore arrestato arriva proprio da uno di questi paesi, dell’Africa centrale, e potrebbe avere un interesse diretto. Oppure i tre avrebbero potuto essere a conoscenza del fatto che sarebbe stato facile entrare in quei locali, agire e portare via delle cose, magari da rivendere. Magari il pc era soltanto il primo di una serie di altri furti che avrebbero messo a segno se non fossero stati fermati.

APPROFONDIMENTI Pestato per strada ad Angri: è ricoverato in fin di vita Crolla il solaio e ferisce una giovane di Cava de' Tirreni: due indagati Salerno, processo MetaCourt: la prima simulazione di un dibattimento penale all'Università



Ancora una volta, comunque, è stata proprio la segnalazione dio un cittadino a consentire il pronto intervento delle forze dell’ordine che sono riusciti a bloccare i tre ladri in tempo reale. Come spesso accaduto negli ultimi tempi nel capoluogo dove, proprio le segnalazioni giunte ai centralini del numero unico europeo 112, hanno consentito di chiudere il cerchio intorno a quanti minano la sicurezza pubblica. Probabilmente i messaggi delle forze dell’ordine e gli inviti a segnalare tutto, anche il minimo movimento sospetto, sono stati ben recepiti dalla cittadinanza.