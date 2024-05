Salerno, accoltellato mentre è con la ragazza: un arresto

Accoltellato mentre è con la ragazza sul lungomare di Salerno, identificato e arrestato il presunto aggressore. È accusato di aver prima rubato dei coltelli in un negozio e poi di aver aggredito un giovane in strada.

Per questo, personale delle Volanti della Questura di Salerno ha proceduto all'arresto di Almehdi Daifa, accusato dei reati di rapina impropria, tentato omicidio e porto non giustificato di coltelli.

Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria - si legge in una nota a firma del procuratore Giuseppe Borrelli e del vicario Luigi Alberto Cannavale - avrebbe, dapprima rubato dei coltelli in un negozio di corso Vittorio Emanuele, per poi aggredire sul lungomare salernitano Aniello Bizzantino, colpendolo alla testa con un fendente e procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni dal personale dell'ospedale Ruggi di Salerno.

Dopo essersi dato inizialmente alla fuga, il presunto aggressore è stato rintracciato e arrestato già nella serata di ieri.

Sequestrati anche i coltelli. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi.