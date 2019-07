CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 10 Luglio 2019, 12:00

Un tuffo in mare in pieno centro a Salerno. Non si potrebbe, perché c'è un divieto di balneazione permanente, ma in tanti lo fanno. Durante la bella stagione, in tanti già dalle otto del mattino, scelgono la spiaggia di Santa Teresa. Il cartello del divieto di balneazione, esposto all'ingresso dell'arenile, nonostante sia stato imbrattato con degli adesivi da qualche buontempone, sembra non influenzare i bagnanti. Così come non scoraggia quel letto di rifiuti alla foce del torrente Fusandola, né quell'acqua rossastra che proviene dal canale accanto, il cosiddetto «chiavicone».