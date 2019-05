Venerdì 17 Maggio 2019, 11:22 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 12:20

«Stiamo lavorando per la progettazione esecutiva per prolungare la metropolitana di Salerno fino all'aeroporto Salerno - Costa d'Amalfi. Stiamo aspettando che mettano l'ultimo timbro a Roma, al di là delle fesserie che racconta qualche evanescente sottosegretario 5Stelle, quando è sobrio». A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso dell'avvio dei lavori per la realizzazione del prolungamento del sottopasso pedonale di collegamento tra la Stazione Ferroviaria e la Cittadella Giudiziaria di Salerno.«Aspettiamo, dunque, - ha ribadito il governatore - che il ministero delle Infrastrutture si decida a firmare la concessione definitiva perché abbiamo realizzato, a livello di Regione Campania, un unico sistema regionale aeroportuale che fa capo all'aeroporto di Capodichino che ha avuto davvero una gestione straordinaria in questi anni. Intanto, dunque, contiamo di avere per settembre il progetto preliminare per il collegamento, via metropolitana tra la città e l'aeroporto Salerno - Costa d'Amalfi».Sull'avvio dei lavori di questa mattina, il presidente ha spiegato che si tratta «di un'opera molto importante in quanto consentirà un collegamento diretto, sicuro e celere tra Stazione e Cittadella semplificando la mobilità degli addetti ai lavori e dei cittadini. Abbiamo avviato la realizzazione di un tunnel che collega la stazione ferroviaria centrale direttamente con la Cittadella Giudiziaria. Avremo, dunque, grande fruibilità per gli utenti dell'area Nord, dell'area Sud della nostra provincia. Si arriverà in stazione e di lì direttamente in Cittadella. Siamo molto contenti anche perché questo intervento delle ferrovie è collocato all'interno di altri interventi che riguardano l'elettrificazione della rete ferroviaria Benevento-Avellino- Salerno per eliminare quanto più possibile passaggi a livello».