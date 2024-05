Ladri in azione la notte scorsa in un centro commerciale di località Mattine ad Agropoli. Ignoti con l'ausilio di arnesi da scasso sono riusciti a crearsi un varco in una recinzione, poi ad accedere in un locale deposito di un supermercato e da qui hanno avuto accesso ai locali.

Una volta dentro sono riusciti ad asportare circa duemila euro in contanti e prodotti alimentari. La scoperta è avvenuta soltanto all'indomani, al momento dell'aperutura.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. Probabile che i malviventi abbiano agito in pochissimi minuti riuscendo ad eludere anche la sorveglianza privata presente in zona.