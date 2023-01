Tante, tantissime presenze per Luci d'artista, con un bilancio che, almeno per ora, si chiude più che positivamente sia per gli operatori del turismo che per quelli della ristorazione e del commercio. Pronti, già a fine mese, a chiedere un confronto con l'amministrazione comunale perché le cose da migliorare ci sono.



E sono anche tante le proposte sul piatto. «Finora abbiamo registrato il sold out - precisa Antonio Ilardi di Federalberghi - Da oggi si ritorna a un periodo ordinario, con un calo fisiologico delle prenotazioni, anche se siamo ottimisti almeno per i fine settimana. A parte le luminarie, il clima ha giocato a nostro favore. Certo, si può e si deve fare di più. Per la prossima edizione occorrono elementi innovativi e quindi mi auguro si possa partire nell'immediato con procedure di evidenza pubblica affinché i progetti elaborati dallo studio torinese Ondesign possano diventare realtà. Non bisogna perdere neppure un minuto, non solo in considerazione della burocrazia, ma anche della crisi della componentistica elettronica che ormai è globale. Altro punto da risolvere: la domenica musei e siti di interesse storico artistico devono essere sempre aperti e il servizio di trasporto pubblico potenziato. Insomma, bisogna invertire un paradigma che è solo salernitano e che non ha nulla a che vedere con una città che vuole implementare la sua vocazione turistica».

A fornire alcuni dati ci pensa Agostino Ingenito dell'Abbac: stando all'analisi effettuata dall'Otei - osservatorio di Abbac Fenailp - su 600 strutture ricettive extralberghiere, tra b&b, affittacamere, case vacanze e locazioni, censite e non, tenendo conto di circa il 25 per cento che sfugge al controllo perché non in regola, si è superata la cifra di 20mila pernottamenti solo nell'ultima settimana, con una media di occupazione di dieci notti a un costo oscillante tra i 70 e i 120 euro per una camera doppia. «È ora di lavorare a un pianificazione strutturale - spiega Ingenito - Occorrono azioni di co-marketing che guardino alla città come sede aeroportuale, avviando già da ora attività di promozione e commercializzazione, strutturare un cronoprogramma di eventi finalizzati alla destagionalizzazione, soprattutto escursionistici e poi lavorare per il miglioramento di decoro e sicurezza. Sono i servizi il nervo scoperto della città. Ma vanno compiuti sforzi anche su urbanistica, supporto alle startup e reti della filiera in grado di generare ulteriori flussi di qualità, ad esempio con la portualità turistica e la convegnistica, oltre a eventi culturali internazionali».



Bene i saldi, in particolare nel centro cittadino, annuncia Marco Salvatore di Federmoda: «Il weekend dell'Epifania è coinciso con un clima primaverile che ha indotto tanti clienti a recarsi nei negozi per approfittare dei ribassi. E anche durante tutto il periodo natalizio, complici le Luci, l'affluenza è stata buona. Dopo le restrizioni degli anni passati, c'era voglia di tornare alla normalità e di concedersi qualche extra. Allo stato possiamo dirci soddisfatti. Forse si poteva immaginare di posticipare gli sconti di qualche settimana, ma questo è un problema atavico che non riusciamo a risolvere con la Regione».

Non si lamentano neppure i ristoratori, che però sollecitano un confronto con Palazzo di Città per esporre le proprie proposte e provare a risolvere alcune criticità che sono emerse nel corso di questa edizione: «Dopo un novembre devastante, il peggiore degli ultimi venti anni, finalmente il periodo natalizio ci ha restituito una boccata di ossigeno. Dobbiamo però fare uno sforzo di comunicazione in più, puntare ancora sull'effetto traino delle Luci. Il passo successivo è quello di poter parlare con i nostri amministratori: occorrono tabelloni luminosi che diano indicazioni precise sui parcheggi e immaginare eventi capaci di rianimare un mese morto come quello di febbraio. Penso a una festa del cioccolato - annuncia Generoso Russo dell'Acs - da tenersi in piazza della Libertà. Noi esercenti siamo pronti a dare il nostro contributo e a lavorare in sinergia con il Comune che non può timonare da solo la nave senza conoscere quali sono le nostre esigenze».

Per Donato Giudice dell'Aisp, ancora una volta «è mancato un reale coinvolgimento della zona orientale. Le Luci non possono essere un attrattore solo per il centro e il centro storico, è necessario inventare altri appuntamenti che siano in grado di richiamare i turisti da Torrione a Mercatello, come ad esempio dei mercatini natalizi. Ne beneficerebbe anche il traffico e credo che tutti possano lavorare meglio».