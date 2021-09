Salerno, alla stazione marittima due giorni di vintage e design

Mercato Marchesa nasce nel 2017 dall’esigenza di creare uno spazio innovativo e collettivo, destinato agli amanti del design, dell’artigianato, delle arti decorative, della musica e del buon cibo.



Quest'anno si terrà l'11 ed il 12 settembre presso gli spazi della stazione marittima di Salerno, dalle ore 11 alle 23, ove saranno ospitati oltre quaranta espositori provenienti da tutta Italia, tra cui la casa editrice napoletana Inknot, Rare Gems, collezionisti di rarities di vinile, designer di gioielli e ceramisti oltre a un nutrito gruppo di collezionisti di vintage.



Le organizzatrici spiegano: «Più che un mercato, è un vero e proprio contenitore di attività inteso come punto di incontro di idee, produzione e fruizione per un vasto pubblico trasversale che sperimenta un'opportunità di aggregazione creativa dove recuperare anche quel rapporto diretto e sempre fertile, tra chi produce e chi acquista».



Domanica 12, dalle 15, ci sarà spazio dedicato alla musica, infatti si alterneranno in consolle Tonico 70 e dj Ma Nu.

APPROFONDIMENTI LA SOSTENIBILITÀ «Green blue days» al convento di San Domenico Maggiore LA NOVITÀ Praiano accoglie «Namastè», primo progetto di... L'ARTE Napoli, tornano al museo Diocesano i beni trafugati dalle chiese...

Inoltre sarà possibile pranzare e fare aperitivi, grazie ai diversi stand enogastronomici e al Bahr della stazione marittima.



Previsti anche spazi dedicati ai bambini con spettacoli, laboratori in lingua inglese e di fumetti.