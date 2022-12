Per tutti la soluzione è implementare il sistema di videosorveglianza. A Salerno città e in altri luoghi della provincia, a partire da Pontecagnano e Eboli, che sembrano registrare la stessa impennata di fenomeni legati alla microcriminalità. E molti sono disposti a reperire finanziamenti, o addirittura ad autotassarsi per vivere giornate più tranquille, in particolare in momenti caldi, come il periodo di Luci d'artista, dove l'afflusso massiccio di turisti rischia di richiamare anche delinquenza. E su una cosa sembrano concordi: proporsi come mediatori tra gli esercenti e le istituzioni per stilare una mappa delle zone a rischio, evitando che le telecamere, come spesso accade, vengano posizionate in periferia e dunque lontane da centri abitati dove la percezione della sicurezza è sempre più labile, anche tra gli stessi residenti.

Nino Marone, neo presidente di Confcommercio è chiaro: «Dove c'è la disattenzione, il terziario muore». E non solo. Ecco perché l'associazione di categoria è al lavoro per verificare l'attuabilità di un progetto che prevede che le forze di polizia possano in tempo reale acquisire le immagini registrate dai sistemi informatici, previa segnalazione del commerciante. «È un metodo che applico nelle mie aziende e funziona - spiega Marone - Quindi credo che possa offrire una soluzione utile a moltissimi. Resta da sciogliere il nodo dei costi e stiamo provando a capire se c'è la possibilità di ottenere dei finanziamenti, anche se sono convinto del fatto che moltissimi esercenti sarebbero anche disposti ad autotassarsi per poter lavorare in una condizione di serenità che oggi evidentemente è venuta a mancare. Naturalmente è fondamentale una sinergia con le istituzioni ed è per questo che abbiamo formalmente chiesto al prefetto maggiore attenzione». Il riferimento è alle 170 firme raccolte da altrettanti operatori del terziario di Pontecagnano, in calce a una nota inviata al numero uno di Palazzo di governo, Francesco Russo, ai comandanti dei carabinieri e della polizia municipale per rivendicare maggiori controlli a partire dal periodo delle festività natalizie. «Nella più assoluta e totale fiducia nelle forze dell'ordine, sempre impegnate in prima linea nel contrasto alla criminalità, e con spirito di massima collaborazione, riteniamo urgente un rafforzamento del personale in dotazione per arginare i fenomeni delinquenziali più volte segnalati», scrivono i commercianti. L'appello è stato sposato anche dal consigliere di Confcommercio Salerno Marco Spina: «Una vera e propria escalation criminale che sta determinando, giorno dopo giorno un clima di paura e preoccupazione che fa accrescere la rabbia non solo degli imprenditori, ma anche degli stessi cittadini. Dal centro città, fino a tutta la fascia costiera e zone limitrofe, chiediamo a gran voce un presidio maggiore delle forze dell'ordine in strada».

Sulla stessa linea Pasquale Giglio di Confesercenti, che annuncia, anche da parte loro, una lettera al prefetto a firma del presidente Raffaele Esposito, che sarà inviata stamattina. «È la prima volta dopo tanti anni che assistiamo a una esplosione di situazioni pericolose, che ci fanno temere - racconta - Gli associati sono perplessi, percepiscono che è venuta meno la fiducia. Ci stiamo interrogando sulle soluzioni e non vediamo altra via d'uscita che implementare le telecamere di videosorveglianza e spingere il questore a uno sforzo ulteriore per vedere fisicamente in strada il vecchio poliziotto di quartiere, la cui presenza ha sempre funto da deterrente. Ormai però sono figure che non esistono più». Non si sentono sereni neppure gli artigiani, dice il presidente territoriale della Cna Lucio Ronca: «C'è stato uno scadimento generale. Bisogna ripartire dalle fondamenta. È impensabile avere un vigile per ogni quartiere, anche le famiglie devono assumersi le proprie responsabilità. Favorevoli alle telecamere, come più volte discusso con Francesco Russo che forse è uno dei prefetti migliori che abbiamo avuto, ma non basta perché nella maggior parte dei casi siamo in presenza di fenomeni che vedono protagonisti bande di giovanissimi allo sbando».