Giornata della disabilità, evento Anffas a Salerno

Il 28 marzo ricorre la XVI Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo ed in occasione della celebrazione del 65mo anniversario dalla sua fondazione, Anffas ha promosso un evento online e una diretta Facebook che si svolgerà dalle 9 alle 18 dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo per promuovere un necessario quanto attuale avvio di un dibattito sulla «transizione inclusiva dei servizi alla persona letta alla luce della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità». Lo slogan dell’evento è «Con Anffas, da 65 anni, per costruire insieme una nuova società inclusiva, con pari diritti e opportunità, libertà di scelta e qualità di vita per tutte e per tutti».

L’evento sarà anche l’occasione per fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento della «Ricerca/Azione» - attualmente in corso ed a cura di Anffas Lombardia e dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - volta a «fissare uno standard di processo per riconvertire gli attuali servizi semi residenziali e residenziali, in chiave inclusiva ed in guisa da superare nei diversi contesti, familiari, residenziali etc. situazioni segreganti o istituzionalizzanti, anche attraverso iniziative volte a promuovere la progressiva de-istituzionalizzazione, verso soluzioni dell’abitare possibile per le persone ad alta complessità».