Salerno, emergenza caldo ed anziani soli: l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio

Lanciata anche a Salerno l'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio «Emergenza caldo e allarme solitudine», per proteggere gli anziani soli, in particolare nelle settimane estive. In particolare, nel secondo capoluogo della Campania, è stato diffuso l'appello, contenuto in un volantino distribuito in tutta Italia, intitolato «Viva gli anziani! Emergenza caldo e allarme solitudine, ognuno può fare la differenza».

Si tratta di una decina di consigli per una solidarietà contro l'isolamento. Per esempio, se si è vicini di persone anziane, controllare perché la cassetta della posta sia stranamente strapiena, suonare se le finestre rimangono troppo a lungo chiuse, proporre un aiuto per gli spostamenti nella spesa, passare del tempo libero con loro. E per strada, nel quartiere, fermarsi se si nota una persona anziana in difficoltà, consigliargli di ripararsi se cammina nelle ore più calde, persino scambiare qualche parola al supermercato o alla posta. Per battere la solitudine, talvolta, basta poco.