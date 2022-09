Salerno, apre il polo automobilistico targato D.Car Motors in via delle Calabrie

Due piani di acciaio e vetro, in cui imperversa l’odore di vernice laccata e il rullo dei motori: un ambiente raffinato ed elegante. A Salerno un nuovo polo automobilistico, la nuova sede di D.Car Motors, concessionaria ufficiale Honda Auto. L’inaugurazione si terrà venerdì 30 settembre alle 19.30 in via delle Calabrie, nelle immediate vicinanze degli sbocchi di importanti vie di comunicazioni della città. «Siamo orgogliosi di aver portato a termine un nuovo progetto di espansione, già partito con l’ampliamento dello showroom di Caserta: più spazio espositivo, più servizi, più attenzioni per i clienti. Con l'apertura a Salerno, conquistiamo il cuore della città ma potremmo dialogare anche con i clienti di tutta la Campania, offrendo un servizio di eccellenza che non teme confronti», dice Gianpiero Genito, amministratore delegato D.Car Motors. In occasione del taglio del nastro della nuova sede di di Salerno, lo showroom diventa il luogo di un exclusive party in cui l’elemento show torna prepotentemente. Non solo nuovi spazi e auto in mostra, ma anche l’occasione per tutti gli invitati di prendere parte ad una festa fuori dal comune, condita da ospiti, musica e cibo d’eccellenza. Fatima Trotta, attrice nota nel panorama comico italiano, nonché conduttrice di rilievo per la tv, sarà la madrina della serata, l’intrattenimento spettacolare. Tracce sonore inconfondibili, voce calda, vibrazioni preziose di un sax, all’appello manca solo chi delizierà il palato: al buffet dolci e gran torta finale ci penserà Sal De Riso, maestro pasticcere pronto a deliziare gli ospiti con i suoi inimitabili sapori di zucchero della Costa d'Amalfi.

Durante la serata ci sarà anche l’esposizione, in anteprima nazionale, della nuova Honda Civic autoricaricabile e senza alimentazione elettrica esterna. Honda è stato il primo produttore a introdurre le auto ibride in Europa nel 1999 e da allora è stata all’avanguardia nella rivoluzione ibrida con milioni di veicoli in circolazione nel mondo. L’avanzata tecnologia Full Hybrid e:HEV, progettata per fornire prestazioni sempre efficienti, prevede due potenti motori elettrici compatti collegati ad un motore endotermico a benzina. Tutti questi elementi lavorano perfettamente in armonia, garantendo una risposta diretta e una guida incredibilmente fluida. Il nuovo polo automobilistico si offre al pubblico con spazi molto ampi che potranno accogliere tutta la gamma Honda Auto e garantire tutti i servizi al cliente previsti dalla casa automobilistica giapponese.

La capacità della struttura consente anche di ospitare anche una vasta esposizione di veicoli km zero, aziendali e usato multimarca. La ristrutturazione dello stabile ha permesso inoltre la creazione di un’ampia Area Service, per garantire al cliente la migliore assistenza alla sua vettura, e di un fornitissimo magazzino ricambi. D.Car Motors è ormai un punto di riferimento del mercato automobilistico campano. Tra le peculiarità principali va annoverato il modo in cui l’azienda è stata concepita: quattro soci, ciascuno con specifiche competenze su singoli settori al fine di incrementare risultati in termini di efficacia, efficienza e produttività. Qui tutte le foto: