Giovedì 25 Ottobre 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 25-10-2018 09:54

Un investimento di 40 milioni di euro e un piano di assunzioni che, giorno dopo giorno, sta viaggiando verso il completamento delle 600 unità richieste. Parte da questi numeri il progetto La Fabbrica a firma della famiglia Lettieri. Il terzo, in ordine di tempo, che il patron del gruppo, Gianni Lettieri, fa nella città di Salerno. «Con questo si chiude il cerchio - dice Lettieri a poche ore dal taglio del nastro della struttura di via Tiberio Claudio Felice - del mio longevo e solido rapporto con la città di Salerno e la sua economia. Sono trascorsi quasi 40 anni dalla mia prima visita in città, quando vinsi il bando di gara per l'assegnazione delle Cotoniere Meridionali. All'epoca la spuntai con imprenditori non solo meridionali, ma anche del profondo nord che erano interessati all'investimento. Del valore, per quanto mi riguarda, di circa 47 miliardi di vecchie lire. Poi, dopo anni, è arrivato il progetto de Le Cotoniere, del valore di 130 milioni di euro e con mille posti di lavoro. Adesso c'è La Fabbrica».Non un semplice centro commerciale, come vuole sottolineare con forza Lettieri, ma una vera e propria minicittà dove le famiglie possono trascorrere l'intera giornata. «Ho fatto un giro in questa struttura bellissima - continua Gianni Lettieri - che definire un centro commerciale è davvero riduttivo. Si tratta di una cosa innovativa, con strutture sportive, dog park, ampi spazi per i bambini e un parco avventura per le persone con disabilità, cosa che penso sia piuttosto rara in tutta la penisola». Ma una delle cose che più ha colpito l'imprenditore partenopeo «è stata vedere l'entusiasmo con cui tanti giovani sono arrivati e ancora arrivano per la parte finale dei colloqui per venire a lavorare qui. È una cosa che mi rende davvero orgoglioso».