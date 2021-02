Non esclude altre misure “drastiche” sul territorio il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, se i livelli di contagi da Coronavirus in città non scenderanno nei prossimi giorni. «Valuteremo – ha detto alla stampa – nei prossimi giorni se procedere con chiusure di parti della città come accaduto per l’arenile di Santa Teresa».

Per il primo cittadino adesso un passo importante riguarda la campagna di screening di massa della popolazione studentesca del territorio. Oggi i tamponi molecolari sono stati effettuati all’istituto comprensivo Montalcini, domani toccherà alle Matteo Mati e al plesso Posidonia dell’istituto Barra, e alla scuola paritaria Cristo Re. Mercoledì 24 i test saranno effettuati alle Vicinanza e al plesso centrale e alla sede Lanzalone delle Barra.

Sulla zona arancione, il sindaco ha aggiunto «che aiuta senz’altro a monitorare con più attenzione i flussi provenienti sul territorio», anche se per l’assessore al Commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo «aver annunciato con così poco preavviso il cambio di colore, non ha fatto altro che generare problemi di smaltimento degli approvvigionamenti ai gestori dei locali, oltre che delle prenotazioni disdette».

