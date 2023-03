L'arcivescovo Bellandi a pranzo con poveri e volontari per San Giuseppe

L'arcivescovo Andrea Bellandi sceglie di festeggiare la solennità di San Giuseppe con i poveri e condivide il pranzo della domenica con volontari e persone senza fissa dimora nei locali della parrocchia di Santa Maria ad Martyres, a Torrione. Accanto a lui ci sono, tra gli altri, don Flavio Manzo, direttore della Caritas diocesana; don Antonio Romano, vicario episcopale per la carità e la giustizia; e padre Francesco Carmelita, provinciale dei Minimi. È stata una giornata all'insegna della condivisione, che ha coinvolto l'intera comunità. Hanno dato una mano le consorelle del Terz'Ordine dei Minimi, gli aderenti al Rinnovamento nello Spirito e al Cammino neocatecumenale, e poi ministranti, coristi, volontari della Caritas parrocchiale, i ragazzi del catechismo con le loro educatrici, i giovani che si preparano alla cresima e al matrimonio.

«In questa giornata speciale in onore del glorioso patriarca San Giuseppe - commenta padre Giorgio Terrasi, l'attivissimo parroco di Santa Maria che, grembiule stretto ai fianchi, serve tra i tavoli - abbiamo toccato la carne di Cristo e abbiamo vissuto un momento di grandi grazie spirituali. Il nostro sentito ringraziamento va prima di tutto a Dio che ci ha permesso di vivere questo momento, poi al nostro arcivescovo per la sua presenza in mezzo a noi. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno preparato cibi gustosissimi per questi nostri fratelli, ai commercianti che ci hanno offerto il pane, i dolci e le bibite. Siamo stati una famiglia, una famiglia che si ama e che vuol far sentire tra gli uomini il buon odore di Cristo». La concomitanza con la domenica fa sì che, sotto l'aspetto liturgico, la festa di san Giuseppe si celebri oggi. Alle 12, l'arcivescovo Bellandi presiederà la messa a Fisciano, nel monastero delle Carmelitane Scalze di San Giuseppe.