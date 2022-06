Salerno, arrestato rapinatore seriale: più di 30 colpi tra novembre e maggio

Circa 30 rapine e furti ai danni di esercizi commerciali nel centro storico di Salerno. L'autore, un 45enne pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Salerno in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della procura salernitana.

APPROFONDIMENTI FROSINONE Intestazione fittizia di beni e truffa: eseguite misure nei confronti... FIRENZE Cerca escort online, va a trovarle e le rapina: 37enne lituano... ROMA Roma, arrestato ladro di biciclette a Trastevere durante la movida

Le indagini condotte dai militari della stazione di Salerno tra novembre 2021 e maggio 2022 sono state condotte attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree interessate, l'analisi dei tabulati telefonici e accertamenti bancari.

Le rapine avvenivano sia di giorno che di notte e sempre con lo stesso modus operandi: il 45enne, facendo leva sull'effetto sorpresa, sulla velocità e sull'aggressività delle proprie condotte, aveva come obiettivo principale dipendenti e proprietario delle attività commerciali, dalle quali sottraeva costosi generi alimentari e articoli di pelletteria, pc e accessori di elettronica, telefoni cellulari, borse e portafogli. Lo stesso si impossessava inoltre del denaro contante presente nelle casse dei negozi per poi scappare a piedi per le strette vie del centro storico salernitano.