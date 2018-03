Sabato 24 Marzo 2018, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 12:49

È stato individuato e arrestato dai carabinieri della stazione di Salerno Mercatello un rapinatore seriale, autore di numerosi furti avvenuti lo scorso mese di gennaio. L'uomo, Nicola Ricco, è un 32enne pregiudicato, autore di svariati episodi delittuosi.Il 4 gennaio, in via Davide Galdi, ha rubato la borsa ad una 47enne salernitana; il 12 gennaio, in via Fiume, si è impossessato, prelevandola dalla autovettura della vittima, della borsa di una 56enne di Pontecagnano Faiano; il 20 gennaio, in piazza Monsignor Grasso, dopo essersi introdotto armato di coltello in una rivendita di materiali elettrici, ha tentato di costringere il titolare del negozio di farsi consegnare l'incasso giornaliero, desistendo a seguito della reazione della vittima; il 20 e il 31 gennaio, in via Posidonia, ha messo a segno due diverse rapine, sotto minaccia di coltello, ai danni di una rivendita di tabacchi, portando via, in entrambi i casi, l'incasso giornaliero; il 30 gennaio, via Carlo Liberti, sempre sotto la minaccia di un coltello, ha costretto un 32enne di Salerno, che in quel momento stava effettuando consegne a domicilio per conto di una pizzeria, a consegnargli il denaro in suo possesso; il giorno seguente, in via Ugo Foscolo, dopo essersi introdotto armato di coltello, all'interno di un bar caffetteria, ha costretto il titolare a consegnargli l'intero incasso.L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Fuorni.