Spaccio di droga all'interno di un'abitazione a. La Polizia ha arrestato uncon precedenti di polizia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato ieri sera diversi servizi di prevenzione e osservazione n, nella zona nord della città, dove era stata segnalata una costante attività di spaccio di varie sostanze stupefacenti.Gli investigatori hanno individuato un'abitazione presso la quale si erano registrati sospetti viavai di persone e hanno deciso di fare irruzione nell'appartamento di D.G.A. per effettuare una perquisizione domiciliare e personale. Gli agenti hanno trovato 8 grammi di cocaina,e 36 dosi termosaldate e già confezionate, pronte per la vendita, per complessivi 9 grammi di cocaina, nonché numerosi strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi tra cui un bilancino elettronico di alta precisione.Durante la perquisizione è stata trovata anche una pistola marca Mauser perfettamente funzionante calibro 7,65 completa di caricatore e fondina e 29 cartucce stesso calibro, il tutto illecitamente detenuto e sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia in carcere per D.G.A in attesa del giudizio di convalida dell'arresto.