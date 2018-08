Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:48

Droga e materiale pirotecnico sono stati rinvenuti e sequestrati dalla polizia nel Salernitano. In un terreno di Olevano sul Tusciano gli agenti della Squadra mobile della questura di Salerno hanno rinvenuto e sequestrato 59 arbusti di marijuana. In una successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno altri 599 grammi della stessa sostanza stupefacente, in parte occultata in involucri sottovuoto. Due persone, residenti a Pontecagnano, sono state arrestate con l'accusa di coltivazione al fine di spaccio di stupefacenti.Nel corso della stessa operazione gli agenti hanno rinvenuto centinaia di inneschi pirotecnici, tra cui alcuni senza miccia. Un 60enne di Cava dè Tirreni, è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di esplosivi. I tre sono stati condotti nel carcere di Fuorni.