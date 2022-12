Consegne di prodotti ittici per rifornire, in realtà, di droga gli acquirenti. Era giugno di due anni fa quando Aniello Romano ricevette la richiesta di testare la qualità dello stupefacente che vendeva e così nel pomeriggio si diedero appuntamento presso la pescheria di Romano e a conferma dell'attività di spaccio, il servizio di appostamento effettuato dai poliziotti evidenziò che il cliente usciva dall'attività commerciale non avendo nulla in mano pur avendo concordato l'acquisto di due chili di calamari (linguaggio «criptico ed allusivo per una cessione di droga», scrive il gip in ordinanza).

Dalle intercettazioni, infatti, si comprende che non si trattava di una fornitura di pesce in quanto l'acquirente nel richiedere «se nel pomeriggio poteva avere un paio di chili di calamari» riceve una risposta alquanto singolare dal Romano che gli dice «che gli darà un solo calamaro preparato dal cuoco in modo che lo possa far friggere ed assaggiarlo per vedere se ha lo stesso sapore di quello che fa lui». E, proseguendo nel dialogo, «il calamaro te lo devi mangiare prima... prima di servirlo per vedere la differenza di quell'altro calamaro» (in realtà si trattava, secondo le accuse, di droga da cuocere e quindi crack, tenuto conto che il cliente uscì dalla pescheria senza alcun carico di calamari).

Per il gip «è evidente che l'assaggio del singolo calamaro (circostanza del tutto anomala quale presupposto per l'acquisto successivo di due chili) sia in realtà l'assaggio di cocaina cotta per una successiva fornitura». Poi ci sono i colloqui che Romano ha con la convivente (indagata a piede libero) in cui si parla di soldi ma che, in realtà, sarebbero l'equivalente in grammi di stupefacente (prendere quei «ventisette euro»), ma anche di borselli «con la cerniera in cui c'erano nove trucchi».

Anche commentando la qualità del quantitativo di cocaina acquista e come è stata tagliata, in una conversazione Gaeta diceva che Aniello (facendo riferimento a Romano) voleva che tutta la quantità venisse trasformata, ma l'ha fatto desistere in quanto Ferraiolo non l'avrebbe mai acquistata in polvere. Nei colloqui tra Gaeta e Concilio, oltre a parlare delle «pietre» (riferendosi alla cocaina), si fa cenno anche all'andamento degli affari dicendo «abbiamo dato quasi tutto quanto quello cattivo» facendo conteggi ed evidenziando l'esistenza di debiti elencando anche a chi sono stati consegnati quantitativi di droga del tutto incompatibili con uso personale (100, 200, 300 facendo riferimento ai grammi).

Le indagini, attraverso l'ascolto delle conversazioni), hanno fatto comprendere come ci siano diversi piani strutturali rappresentati da una prima fornitura a Romano, Gaeta e Concilio, (con debiti anche di «trenta carte», cioè 30mila euro), un secondo piano costituito - secondo le accuse - da un gruppetto ristretto (come, ad esempio, Giordano, Campanile, Barbarulo e pochi altri) il cui compito era poi la successiva cessione al dettaglio (terzo piano).