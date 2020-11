Un'operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Salerno è in corso dalle prime ore di questa mattina nelle province di Salerno, Avellino e Napoli. I militari stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di 11 indagati gravemente indiziati, a vario titolo, di delitti contro il patrimonio, contro l'industria e il commercio, contro la fede pubblica ed in materia di armi.

Nei confronti di 3 dei destinatari dell'ordinanza è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 2 gli arresti domiciliari e per 6 il divieto di dimora nel comune di residenza.

