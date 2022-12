Salerno, 6 arresti oggi: sequestrati beni per un milione di euro

Arrestati sei uomini a Salerno per innumerevoli reati: associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, tentato omicidio, intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio, porto e detenzione illegali di armi, illecita concorrenza con violenza o minaccia, aggravati dal metodo e/o finalità mafiose.

Questa operazione è stata possibile grazie al lavoro congiunto di carabinieri e polizia di stato di Salerno. La guardia di finanza sta eseguendo invece un sequestro preventivo di beni, quote societarie, conti correnti e rapporti finanziari nella disponibilità diretta e indiretta degli indagati, sul territorio nazionale e in Spagna, per un valore complessivo stimato in circa un milione di euro.