Furti di auto tra la Costiera Amalfitana e la Valle del Sele, tre arresti.

I carabinieri della compagnia di Salerno hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, nei confronti di tre uomini indagati per concorso in furto aggravato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra marzo e giugno scorsi le tre persone arrestate avrebbero rubato cinque auto a Vietri sul Mare e Contursi Terme. Due di queste auto sono state recuperate durante le indagini.